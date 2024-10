Die Stadt darf das Feld nicht den Kita-Unternehmen überlassen

Kitaplätze sind immer noch rar und heiß begehrt in Augsburg. Wenn also die katholischen Kirchenstiftungen, die in der Stadt in ihren Einrichtungen 3000 Kinder betreuen, laut darüber nachdenken, ob langfristig alle Häuser erhalten bleiben können, dann ist das ein Alarmsignal. Knackpunkt in Augsburg ist vor allem, dass die Stadt den freien Trägern, auf die sie bei der Kinderbetreuung so dringend angewiesen ist, niedrigere Zuschüsse zahlt als andere Kommunen. Das ist nichts Neues. Doch weil immer mehr Menschen der Kirche den Rücken kehren, schwinden die Ressourcen, um die Defizite aufzufangen.

