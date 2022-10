Die Stadt möchte Ukraine-Helfer als Helden des Alltags auszeichnen

Die Aktion "Füreinander" geht in die nächste Runde. Augsburgerinnen und Augsburger sollen jetzt Vorschläge einreichen. Welche Aktionen es für die Ukraine gibt.

Auch in diesem Jahr startet das Büro für Bürgerschaftliches Engagement wieder die Aktion "Füreinander!" Im Mittelpunkt steht das Thema "Hilfe für ukrainische Geflüchtete". Vereine, Organisationen, Initiativen, aber auch Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg haben ab sofort die Möglichkeit, engagierte Personen für die Ehrung vorschlagen.

Wie wichtig freiwilliges Engagement einer und eines jeden Einzelnen ist, habe die Corona-Pandemie gezeigt und zeige gegenwärtig auch der Krieg in der Ukraine, der eine Vielzahl an Menschen zwingt, ihre Heimat zu verlassen, heißt es. Oftmals sei die Flucht nur mit beschränkten Mitteln möglich, sodass es vielfach am Nötigsten fehlt. "Hier haben sich viele Freiwillige ohne öffentliche Kenntnisnahme engagiert, um den Geflüchteten helfend zur Seite zu stehen", so die Stadt.

Die Aktion "Füreinander" feierte im Vorjahr in Augsburg Premiere

Die Aktion "Füreinander!" möchte die Heldinnen und Helden des Alltags ins Rampenlicht rücken. Neben den bereits vorhandenen Anerkennungsformaten stellt die Aktion ein weiteres, niederschwelliges Format zur Anerkennung von engagierten Augsburgerinnen und Augsburgern dar. Premiere war im Vorjahr.

Teilnahmeberechtigt sind alle engagierten Augsburgerinnen und Augsburger. Diese werden durch den Vorschlag von anderen oder sich selbst nominiert. Die Nominierungen erfordern das Einverständnis der vorgeschlagenen Personen. Den Schwerpunkt bildet dieses Jahr die Hilfe für Ukraine-Geflüchtete. Es können aber auch Personen nominiert werden, die in anderen Bereichen aktiv waren. Der Vorschlag erfolgt mittels eines Online-Formulars, bei dem Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge bis Sonntag, 20. November, unkompliziert einreichen können.

LEW Verteilnetz schickte neun Lkw-Ladungen mit Material für den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur in die Ukraine. Foto: Thorsten Franzisi

Material für den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur in der Ukraine

Hilfe für die im Kriegsland verbliebenen Menschen leistete jetzt das Augsburger Unternehmen LEW Verteilnetz, das sich an einer Aktion des Eon-Konzerns beteiligte und 60 Tonnen Netztechnik für einen gemeinsamen Hilfstransport in die Ukraine zusammenstellte. Damit soll der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur in der Ukraine ermöglicht werden, teilt das Unternehmen mit. Um das Material für den Transport vorzubereiten, zimmerten Mitarbeiter von LEW Verteilnetz und LEW Wasserkraft Spezialpaletten und Transportgestelle, auf denen Bauteile verschraubt wurden. Zusätzlich wurden 90 Paletten sowie große Metallboxen und Mastteile für die Hilfslieferung zusammengestellt. Insgesamt ging Material für neun 40-Tonner auf die Reise.

Lesen Sie dazu auch

Den Erlös eines Benefizkonzerts will die Adventgemeinde Augsburg dem Katastrophendienst Adra der Freikirche zugutekommen lassen, der etwa durch die Bereitstellung von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen Menschen in entlegeneren Gebieten mit frischem Trinkwasser versorgt. Das Konzert findet am Samstag, 8. Oktober, um 16 Uhr im Haus der Adventgemeinde, Alte Gasse 13, statt. Einige aus der Ukraine geflüchtete Christen haben zusammen mit Sängerinnen und Sängern aus Augsburg einen gemischten Chor gegründet. Dieser werde ein abwechslungsreiches Programm darbieten, heißt es.

ÖDP-Veranstaltung: Liegt Sanktionspolitik im deutschen Interesse?

Die ÖDP Augsburg veranstaltet am Donnerstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Nebenraum der Zeughaus-Stuben einen öffentlichen Gesprächsabend zu dem Thema "Deutschland und der Ukrainekrieg – Was können wir wollen?“ Dabei soll es laut ÖDP auch um die Frage gehen, ob die Konsequenzen einer gegen Russland gewandten Sanktionspolitik im deutschen und europäischen Interesse liegen.

Auch die Augsburger Regionalgruppe der esoterikkritischen "Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften" (GWUP) widmet sich einem Ukraine-Thema. Der Journalist und Autor Bernd Harder referiert zum Thema "Nostradamus, Mühlhiasl und Co. – Wie der Angriffskrieg in der Ukraine die Untergangspropheten erweckt". Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 (Hempels-Keller). (möh, bau)