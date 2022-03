Augsburg

12:30 Uhr

Die Ulrichswerkstätten Augsburg errichten einen Neubau in Lechhausen

Plus Das 13,5-Millionen-Euro-Projekt der Ulrichswerkstätten Augsburg soll den Hauptstandort am Hanreiweg entlasten. Für Menschen mit Körperbehinderung entstehen neue Arbeitsfelder.

Von Andrea Baumann

Die Ulrichswerkstätten Augsburg bieten in der Region 1350 Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz und - in Fördergruppen - eine sinnvolle Beschäftigung und Struktur. Rund 600 von ihnen sind werktags am Hauptstandort Hanreiweg im Textilviertel anzutreffen, wo sich unter anderem eine Gärtnerei, Montagewerkstätten, eine Wäscherei und eine chemische Reinigung befinden. Nicht erst seit Corona ist der Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH (CAB) als Trägerin bewusst, dass die mehr als 50 Jahre alte Einrichtung aus allen Nähten platzt. Zudem entspricht das Raumprogramm laut Herbert Kratzer, Geschäftsführer des Ressorts Behindertenhilfe bei der CAB, auch nicht mehr in allen Bereichen den heutigen Anforderungen. Mit einem großen Neubauvorhaben wollen sich die Ulrichswerkstätten nun für die Zukunft rüsten und dabei auch den wachsenden Teilhabebedarf berücksichtigen.

