Augsburg

vor 4 Min.

Die Vorbereitungen für einen Cannabis Club in Augsburg laufen

Plus Nachdem der Bundestag für die Teil-Legalisierung von Cannabis gestimmt hat, ist der Weg zum ersten Cannabis Social Club in Augsburg nicht mehr weit.

Von Felix Gnoyke

Der Bundestag hat die kontrollierte Freigabe von Cannabis in Deutschland beschlossen. Ab dem 1. April soll der Besitz von bis zu 50 Gramm der Droge für Erwachsene straffrei werden, auch der Eigenanbau ist ab dann in bestimmten Grenzen erlaubt. Geschäfte, in denen Cannabis einfach gekauft werden kann, wird es nur vereinzelt in ausgewählten "Modellregionen" geben. Das bedeutet: In den meisten Gegenden Deutschlands wird es nur zwei legale Wege geben, um an Cannabis zu kommen. Den privaten Anbau und sogenannte "Cannabis Social Clubs", die voraussichtlich ab dem 1. Juli starten dürfen. Obwohl in einigen Punkten noch Klärungsbedarf herrscht, gibt es vielerorts bereits konkrete Planungen für die "Anbauvereinigungen" – so auch in Augsburg.

Die Regeln für die Cannabis-Clubs sind dabei deutschlandweit dieselben. Die maximal 500 Mitglieder müssen volljährig sein und ihren Wohnsitz im Inland haben. Sie sind für den Anbau verantwortlich und dürfen das Cannabis nur untereinander zum Eigenkonsum abgeben – an einem Tag höchstens 25 Gramm Cannabis je Mitglied und im Monat maximal 50 Gramm. Die Clubs sind als nicht kommerzielle Vereine zu organisieren und brauchen eine Erlaubnis, die befristet gilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen