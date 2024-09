Dieb mit „Hipster-Bart“ stiehlt in Lokal Geldbeutel

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag eine Geldbörse in einem Lokal in der Schißlerstraße in Oberhausen entwendet. Der Unbekannte hielt sich gegen 14 Uhr im Lokal auf. Laut Polizei stahl er in einem unbeobachteten Moment einen Bedienungs-Geldbeutel und verließ das Lokal, ohne zu bezahlen.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Mann wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, kurze Haare, „Hipster“-Bart, kurze beige Hose, kurzes T-Shirt, rosa-braune Sportschuhe mit rosa Schnürsenkeln. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Zechbetrugs. Hinweise unter 0821/323-2510. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich ebenfalls am Dienstag in der Firnhaberau.

Gegen 19.50 Uhr saß eine 14-Jährige dort auf einer Bank an der Haltestelle „Am Grünland. Sie hatte ihr Handy neben sich liegen. Ein Mann, der ebenfalls auf der Bank saß, entwendete offenbar das Handy, so die Polizei. Der Unbekannte entfernte sich in Richtung Norden. Die Jugendliche bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)