Augsburg

10:22 Uhr

Diese Augsburgerin will als erste Trans*Frau über den Nürburgring rasen

Plus Vor über 40 Jahren kam Lisette Sara Rosenkranz als Junge zur Welt, seit Oktober ist sie offiziell eine Frau. Es war eine lange Reise, bei auch Autos eine Rolle spielen.

Von Lilo Murr

"Wir trauen uns heute, so zu leben, wie wir empfinden", sagt Lisette Sara Rosenkranz. Im November 1976 kam sie als Till Rosenkranz in Augsburg zur Welt, heute lebt sie als Frau in einer hübschen Maisonette-Wohnung mit Garten im ruhigen Hochzoll. Endlich führt sie das Leben, das zu finden Jahrzehnte gedauert hat. Rosenkranz erlebte eine Kindheit wie im Bilderbuch. Mit ihrer Mutter Elisabeth buk sie Plätzchen, mit ihrem Vater Hermann, einem Theologen und Psychologen, wurde gebastelt. Trotzdem: Schon als Kind erlebte Lisette Sara immer wieder Momente einer tiefen Melancholie - aber auch Wonnen wie die des Faschings, wenn sie als wunderschön geschminkter Clown die Menschen begeisterte.

