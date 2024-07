Diese Baustellen gibt es in Augsburg in den Sommerferien

Die Sommerferien sind in Augsburg traditionell die Zeit der Baustellen. Weil in den Ferien viele Menschen verreist und damit in der Stadt weniger los ist, nutzen Stadtwerke und Bauamt diese Wochen für verschiedene Maßnahmen. Diese Projekte stehen in den kommenden Wochen an:

Ulmer Straße: Seit knapp zwei Wochen geht hier nichts mehr. Die Ulmer Straße in Oberhausen ist zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz voraussichtlich bis 15. November gesperrt, Fahrbahn und Tramgleise werden erneuert. Außerdem ist geplant, den Überbau der Hettenbachbrücke und einen Kanalabschnitt zu sanieren sowie Glasfaserleitungen und Leerrohre für eine mögliche künftige Fernwärmeversorgung zu verlegen.

Die Geschäfte haben in dieser Zeit weiterhin geöffnet, Kunden können sie einspurig befahren, ebenso Anwohner und der Lieferverkehr. In den Seitenstraßen im gesperrten Bereich ist werktags zwischen 9 und 18 Uhr für die Dauer des Einkaufs oder für Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen Kurzzeitparken möglich. Ebenso sind für die Dauer der Sperrung auf einem leeren Grundstück in der Maschenbauerstraße weitere 70 und in der Schwimmschulstraße weitere 20 Anwohnerparkplätze ausgewiesen.

Baustelle Ulmer Straße: So wird die Straßenbahn umgeleitet

Die Tramlinie 2 wird für die Dauer der Arbeiten an der Wertachbrücke zur Haltestelle Bärenwirt umgeleitet und ab dort durch die Buslinie B2 ersetzt. Bedeutet auch: Diese bedient alle Halte der Straßenbahnlinie bis zur Endstation Augsburg West P+R. Die Buslinie B35 wird an der Haltestelle Bahnhof Oberhausen/Helmut-Haller-Platz bis Ende August die Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand anfahren. Die Straßenbahnlinie 2 wird über die Zeit Sperrung vom Bärenwirt über die Haltestelle „Josefinum“ bzw. die Zollern- und Mennwarthstraße wenden und von dort aus zurück auf die Donauwörther Straße in Richtung Innenstadt geführt.

Peterhofstraße: Ab 29. Juli werden in der Peterhofstraße in Hochzoll Stromleitungen verlegt. In Richtung Friedberger Straße ist für die Dauer der Bauarbeiten der rechte Gehweg gesperrt.

Schießgrabenstraße: Ebenfalls ab Montag, 29. Juli, wird in der Schießgrabenstraße (Innenstadt) die Fernwärmeleitung saniert. Die Straße ist deshalb nur in Richtung Süden befahrbar. Eine Umleitung wird über die Stettenstraße, Hermanstraße, Ladehofstraße und Halderstraße eingerichtet.

Hochzoller Straße: Zwischen Grundschule Hochzoll-Süd bis zur Bahnüberquerung arbeiten die Stadtwerke Augsburg auch in der Hochzoller Straße an einer Fernwärmeleitung. Hier entsteht für circa drei Wochen eine wandernde Teilsperrung auf der Fahrbahn und dem Gehweg, teilt die Stadt Augsburg mit.

Schaezlerstraße: Hier werden ab 5. August bis voraussichtlich 24. August die Stromleitungen saniert. Dafür muss die Fahrbahn zum Teil verengt werden.

Fischmarkt: Ab dem 12. August werden am Fischmarkt neben dem Rathaus Arbeiten an den Strom- und Wasserleitungen stattfinden. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis in den Herbst hinein.

Hinterer Perlachberg: Ab 12. August werden hier Fernwärmeleitungen verlegt. Die Gasse Am Hinteren Perlachberg wird laut Auskunft der Stadt deshalb voll gesperrt. Die Straße Am Perlachberg selbst ist nicht betroffen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 23. August.