Gastronomen verraten: Diese Drinks bevorzugen die Augsburger im Sommer

Ein Espresso mit Tonic-Wasser oder Limonade mit Zitronensirup: In Augsburger Bars und Restaurants werden bei heißen Temperaturen verschiedene Drinks serviert.

Ob Espresso mit Vanilleeis oder ein Sprizz mit Eiswürfeln: Wenn die Temperaturen über 25 Grad steigen, sind kühlende Getränke besonders beliebt. Bei Hong Son Ta, Chef der Milky Tea Bar in der Karlstraße, zeichnet sich dieses Jahr schon ein Trendgetränk ab: der "Dalgona Coffee". Was sich dahinter verbirgt und welche Geheimtipps es sonst gibt, haben uns Augsburger Cafébesitzerinnen und -besitzer verraten.

Kaffeespezialitäten in Augsburg: Das sind die Trends des Sommers

"Dalgona Coffee" ist eine asiatische Kaffeespezialität, die es bei manchen Getränkeläden gibt, unter anderem eben der Milky Tea Bar. Das Trendgetränk stammt aus Südkorea und besteht aus Tapioka, also Stärke, sowie Kaffee, Milch und Eiswürfeln. Bei Hong Son Ta, der seine Bar vor drei Monaten geöffnet hat, geht dieser Kaffee gerade häufig über den Tresen.

Auch die Italiener haben natürlich ihre Sommer-Spezialität: Affogato. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Espresso, der mit einer Kugel Vanilleeis serviert wird, ein besonders cremiger Kaffeegenuss also. Reza Madonpour von der Creperia Sorrento in der Maximilianstraße empfiehlt neben dieser Kaffeevariante auch die Klassiker Aperol Sprizz oder Hugo - wenn's mal ein bisschen hochprozentiger sein darf.

Espresso und Tonic Water für alle, die es ausgefallener möchten

Im Café MAK Afrika gibt es, wie auch in einigen anderen Cafés, Kaffee als Cold Brew, also kalt aufgebrüht. Durch die kühlere Temperatur kommt man nach dem Kaffeegenuss gar nicht erst ins Schwitzen, die Wirkung des Koffeins bleibt dennoch erhalten. Ebenfalls dort serviert wird Espresso Tonic, ein Espresso, der mit Tonic Water aufgegossen wird und "gerade in der warmen Jahreszeit gerne bestellt wird", sagt Mitarbeiterin Alicia Ludwig.

Und was gibt das Sommergetränke-Angebot noch her? "Himbeerle" heißt eine aktuelle Kreation, die aus Himbeersorbet und Prosecco besteht und bei der Destille auf dem Augsburger Stadtmarkt ausgeschenkt wird. Die Geschmacksrichtungen variieren von Melone über Mango zu Lavendel. Jana Stenzel von der Destille "Zitronella" sagt: "Wer das Getränk noch nicht versucht hat, sollte das unbedingt nachholen". Zutaten sind unter anderem Biolimonade, Zitronensirup und kühlende Eiswürfel.

Im Pow Wow gibt es zahlreiche Sommerklassiker an Cocktails. Diesen Sommer wird besonders der Erdbeer-Margerita bestellt, "vor allem in der Happy Hour an warmen Tagen", sagt Mitarbeiter Nico Baier. Wer gerne kaut beim Trinken, der könnte einen Bubble Tea probieren. In Augsburg gibt es zum Beispiel den "Schmetterling-Tee", der farbenfroh ist, im Getränkeverkauf "Abgebrüht" in der Annastraße. Die Bobba-Perlen seien vor allem bei jungen Augsburgerinnen und Augsburgern sehr beliebt, vor allem die Sorte Mango sei ein Highlight für viele, sagt auch Hong Son Ta.