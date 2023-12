Diese Menschen haben uns 2023 besonders beeindruckt

Sie überführten Verbrecher, überstanden Schicksalsschläge, zeigten Zivilcourage: Viele Augsburger haben uns 2023 bereichert. Eine Auswahl außergewöhnlicher Menschen.

Hynek Bednar ist der Hüttenwirt auf dem Tegelberg. Foto: Jan Kandzora

Die "Hobby-Ermittler" Festnahme auf der Berghütte



Das Lob des Polizisten war groß. Geradezu "heldenhaft" sei das Verhalten zweier Männer gewesen, sagte der Beamte, als er vor ein paar Wochen im Landgericht Augsburg schilderte, wie er einen Tatverdächtigen festgenommen hatte. Was in dem Fall einfach war. Denn die beiden Männer, deren Verhalten der Polizist so hervorhob, hatten ihm Anton H. gefesselt übergeben, quasi auf dem Silbertablett. Anton H., 59 Jahre, war auf der Flucht vor der Polizei, er hatte im Landkreis Augsburg seine Ehefrau mit einem Hammer erschlagen. Er floh ins Allgäu - und traf dort am Tegelberg auf Hüttenwirt Hynek Bednar und einen Mitarbeiter der Tegelbergbahn.

Beiden kam das Verhalten des Gastes verdächtig vor, weswegen sie die Polizei kontaktierten - und darauf stießen, dass es sich um einen Mann handelte, nach dem die Polizei fahndete. Doch bis die Beamten die Bergstation erreicht hätten, die in 1707 Metern Höhe liegt, hätte es wohl eine Weile gedauert. Also setzten die Männer Anton H. auf einen Rollstuhl, fixierten ihn mit Kabelbinder, fuhren ihn mit der Tegelbergbahn ins Tal und übergaben ihn dort der Polizei. "Er hat sich nicht gewehrt, es ist schnell gegangen", sagte Hynek Bednar später vor Gericht, der uns 2023 durch die furchtlose Aktion im besonderen Maße beeindruckt hat. Im Prozess wurde Anton H. zu neun Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt.

