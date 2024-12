Diese Menschen haben uns 2024 besonders beeindruckt

Es ist Freitag, der 25. Oktober, als unsere Redaktion zunächst exklusiv berichtet, dass die Augsburger Staatsanwaltschaft in der JVA Gablingen ermittelt. Zuvor hatten Polizei und Staatsanwaltschaft in der Anstalt eine Razzia durchgeführt. Der Verdacht: Gefangene sollen geschlagen worden und speziellen Hafträumen teils nackt, ohne Decke und ohne Matratze eingesperrt worden sein. Die Ermittlungen richten sich gegen die stellvertretende Gefängnischefin und gegen Bedienstete. Schon am Tag darauf gehen zwei Frauen an die Öffentlichkeit. Ihre Schilderungen spielen bei den Ermittlungen eine wichtige Rolle. Es handelt sich um die Augsburger Anwältin Alexandra GutmeyrAlexandra Gutmeyr Gefängnisärztin Katharina Baur.

