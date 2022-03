Augsburg

18:00 Uhr

Diesen Menschen und Firmen setzen die Spritpreise besonders zu

Plus Pendler suchen Alternativen zum Auto, Fahrschulen planen Preiserhöhungen und Speditionen bangen um Aufträge. Die steigenden Spritpreise werden in Augsburg zum Problem.

Von Hannah Lutzenberger und Andrea Wenzel

2,31 Euro für den Liter Benzin: Rentner Günter Mayr kann es kaum fassen, als er am Mittwoch auf die Anzeige einer Augsburger Tankstelle schaut. "Wo soll das noch hingehen?", fragt er sich und erzählt: "Ich kann an meinem Auto einen Modus 'spritsparendes Fahren' einstellen. Das habe ich jetzt gemacht." Zwar werde das bei den wenigen Fahrten innerhalb der Stadt vermutlich nicht allzu viel bewirken, aber besser als nichts, sagt der bald 83-Jährige. Dass sein Auto in diesem Modus nicht mehr "ganz so zieht", ist ihm egal, denn irgendwo müsse er versuchen einzusparen. Er ist nicht der einzige, den die Preise umtreiben.

