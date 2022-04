Augsburg

vor 16 Min.

Dieser Polizist setzt sich für Opfer und Kinder aus Problemfamilien ein

Plus Ivo Greipl ist der neue Leiter des Opferschutzbundes Weißer Ring in Augsburg. Zudem führt der Polizist mit seinem Ehemann ein außergewöhnliches Familienleben.

Von Ina Marks

Eigentlich müsste der Tag von Ivo Greipl mehr Stunden haben als normal. Anders ist es kaum vorstellbar, wie er all seine Tätigkeiten unter einen Hut bringt. Greipl arbeitet nicht nur in einer Führungsgruppe bei der Bundespolizei. Als neuer Leiter der Augsburger Außenstelle des Opferschutzbundes Weißer Ring setzt er sich für Menschen aus der Region ein, die Opfer von Straftaten wurden. Ivo Greipls ganzes Leben scheint sich um zwischenmenschliche Ausnahmesituationen zu drehen. Auch daheim, im Privaten. Sein Ehemann und er kümmern sich seit Jahren um Pflegekinder, die aus problematischen Familien stammen. Was treibt den 45-Jährigen an, sich rundum für andere einzusetzen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen