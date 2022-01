Augsburg

06:30 Uhr

Dirk Wurm: "Die Kommunalwahl war die Talsohle der Augsburger SPD"

Plus Der neue Augsburger SPD-Chef möchte, dass seine Partei als "innovative Kraft" wahrgenommen wird. Welche Themen ihm wichtig sind.

Von Stefan Krog

Sie haben in einer Zeit das Ruder übernommen, in der die SPD wieder ganz gut dasteht. Froh, jetzt als Vorsitzender an die Reihe gekommen zu sein?



Dirk Wurm: Das ist natürlich eine bessere Ausgangsposition, als wie wenn wir als Bundes-SPD in der Opposition wären und aufgrund des Wahlergebnisses auch kein Bundestagsmandat in Augsburg mehr hätten. Das wäre für die Augsburger SPD extrem schlecht gewesen. Ich bin auch kein Anhänger der These, dass eine Partei in der Opposition gut aufgehoben ist, weil das für eine Frischzellenkur sorgt. Das halte ich für abwegig.

