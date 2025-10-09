„Finger weg vom Hochablass“: Leser diskutieren intensiv über das Radfahren auf dem Übergang

Bisher ist der Hochablass-Steg nur für Fußgänger zugelassen. Wer als Radfahrer an Werktagen nicht absteigt und schiebt, muss mit einer Verwarnung rechnen. Dies könnte sich in Zukunft ändern, denn die Stadt überlegt, den Steg zu bestimmten Tageszeiten für den Radverkehr freizugeben. Dabei müsste laut Tiefbauamt die Brüstung durch ein Geländer erhöht werden, um Radfahrer vor Abstürzen zu sichern.
Das Thema bewegt viele Augsburgerinnen und Augsburger, die uns in Leserbriefen ihre Meinung mitgeteilt haben. Während für viele das Absteigen weiterhin sinnvoll erscheint, würden sich manche über die Fahrerlaubnis freuen. Die meisten halten die geforderte Brüstung für sinnlos. Ein Überblick über die verschiedenen Meinungen:
Nicht den Hochablass verschandeln
Dass die Ämter und Behörden in Augsburg leider nicht so bürgerfreundlich ticken wie gewünscht, ist ja allgemein bekannt. In diesem Fall kommt mal jemand auf die gute Idee, das Radeln auf dem Hochablass zu bestimmten Zeiten freizugeben, und schon wiehert der Amtsschimmel wieder mit einer Schnapsidee: Wenn radeln erlaubt wird, müsste die Betonbrüstung erhöht werden. Scheinbar fällt dauernd ein Radfahrer über die Brüstung, was komischerweise nie in der Zeitung steht. Ja, geht‘s noch, dieses Denkmal und Augsburger Sehenswürdigkeit mit einem Gitter oder sonstigem zu verschandeln? Dann lieber schieben und Finger weg vom Hochablass. Wir sind schon in den 60er Jahren als Kinder über den Hochablass geradelt. Damals war es kein Problem, zu schieben oder ganz langsam hinter den Fußgängern herzuzuckeln – leider heutzutage schwierig mit bestimmten „Radfahrertypen“. Kontrolliert das, holt die Rüpel vom Rad und kassiert die ordentlich ab, der Stadtsäckel könnte es doch sicherlich gebrauchen! Außerdem müssen dann vermutlich an vielen Augsburger Lech- und Wertachbrücken, die mit Radwegen versehen sind, die Brüstungen ebenfalls erhöht werden! (Michael Wolf, Königsbrunn)
Bitte keine Radler auf dem Hochablass
Ich bin seit geraumer Zeit Rollstuhlfahrer. Bei den Zählungen am Hochablass stellt sich die Frage, wie Schwerbehinderte, Kinderwagen, Kinder und ältere Leute berücksichtigt werden. Natürlich, Radfahren ist umweltfreundlich und nachhaltig, aber auch das rücksichtsvolle Miteinander hat seine Wichtigkeit. Und daran hapert es bei viele Radfahrern. Darum eine Bitte an der Stadtverwaltung: keine Radfahrer auf dem Hochablass. 50 Meter lang das Fahrrad schieben, ist wahrhaftig nicht zu viel verlangt! (Alessandro Pacelli, Augsburg)
Das Verbot gibt es aus gutem Grund
Seitdem die Fußgängerbrücke am Hochablass gebaut wurde, ist aus gutem Grund darauf Fahrradfahren nicht erlaubt. Schon immer gibt es jedoch etliche Radfahrer, die rücksichtslos sich selbst und Fußgänger – auch mit Kinderwagen – auf der eng und winklig verlaufenden Brücke gefährden. Man stelle sich nur einmal untertags oder nachts ohne Beleuchtung fahrende Radler vor, die dort mit Fußgängern oder entgegenkommenden Radlern zusammenstoßen: Rettungsdienste können die Unfallstelle auf der Brücke nicht anfahren. Deshalb ist es Radlern auf dieser kurzen Wegstrecke zumutbar, ihr Rad ausnahmslos zu schieben. Der ADFC hat jetzt Gelegenheit, Farbe zu bekennen; er muss seine Klientel einmal ausnahmsweise dazu auffordern, derartige Gefährdungen auf Fußwegen ernst zu nehmen. (Mathias Kuntzer, Augsburg)
Wer sein Rad liebt, schiebt nicht
Wer sein Rad liebt, schiebt?! Diesen Spott liebt der gemeine Radler nicht. Er hat sich ein Fahrrad gekauft – und kein Schiebrad. Natürlich: Schieben geht schon, irgendwie. So wie Ketchup zu aufgeplatzten Weißwürsten auch irgendwie geht. Aber der bayerische Schwabe mit Lebensart findet‘s halt grausig. Meine Praxis: Schrittgeschwindigkeit, wenn Leute unterwegs sind – sonst normales Tempo. Einen Fuffi in der Tasche und es gegebenenfalls wie ein Mann nehmen: Spende an die notorisch unterfinanzierten Überwachungsbehörden. Aber nein, nein und nochmals nein: Es geht nicht um „irgendwie“ – das haben wir schon. Augsburg hat bereits ein langsames Schiebe- und Bettelampelradnetz. Sorry, ich wiederhole mich: Wir brauchen stattdessen ein durchgängiges und leistungsfähiges Rad-Vorrangnetz. (Dr. Jens E. Wunderwald, Augsburg)
Bahn frei für Radler am Hochablass
In einer als „Fahrradstadt“ ausgerufenen Stadt wird es hoffentlich bald eine Fahrradfahrererlaubnis über diese für Fußgänger und Radfahrer wichtige Verbindung zur Innenstadt geben, wie es früher schon war. Die Brüstungshöhe ist für mich ein fadenscheiniges Argument! Warum äußert sich der ADFC nicht dazu? Leider wurde in Ihrem Artikel nicht erwähnt, ob all die geschobenen Fahrräder mitgezählt wurden. Auf dem Königsplatz muss ich als Radfahrer auch den Platz mit Fußgängern teilen. (Wolfgang Heinz, Augsburg)
Mauer bauen und fahren lassen
Sehr, sehr kompliziert! Ich bin jahrelang über den Hochablass in die Arbeit geradelt, früh, mittags und abends. Ich musste um 7.30 Uhr zahlen, ganz allein auf dem Hochablass. Ich musste um 22 Uhr zahlen, ganz allein auf dem Hochablass. Dies Diskussion gibt es seit gefühlt 30 Jahren. Erhebungen müssten genauso lange in der Schublade liegen, fehlt nur die Frage, wie viele Radfahrer schon über die Mauer in den Lech gefallen sind. Bauen Sie eine drei Meter hohe Mauer und geben Sie den Hochablass wenigstens für die frei, die früh in die Arbeit fahren. (Margot Albert, Rommelsried)
Wenn die Ausschilderung Fußweg Ihrer Beobachtung nach ohnehin nichts bringt, Herr Kitirk, dann kann man ja ohne eine Verschlechterung der Situation den Steg mittels Zusatzschild freigeben. :-)
Die Brüstungshöhe ist eine gesetzliche Vorschrift und auch wenn man die unsinnig findet, kann man nicht verlangen, dass Behörden diese ignorieren. Eine Erhöhung der Brüstung durch eine Eisenstange, unter der man durchsehen kann, muss nicht zwangsläufig eine Verschandelung sein. Warum man - abgesehen von der nicht ausreichenden Brüstungshöhe - nicht einfach ein 'Radfahrer frei' unter das Fußgängersymbol hängt, kann ich nicht verstehen. Gibt es an so und so vielen Fußwegen und bedeutet: Fußgänger haben absoluten Vorrang, Radfahrer auf diese Rücksicht zu nehmen. Damit wäre an und für sich alles geregelt. Wenn keine Fußgänger auf dem ja gar nicht sooo schmalen Wehr sind, kann der Radfahrer zügig queren, wenn es voll ist, fährt er Schritttempo und wenn das nicht geht, steigt er ab. Und wenn man das aber nicht will, weil die Radfahrer oft undiszipliniert sind, so sollte man wenigsten nicht zu Zeiten kontrollieren, wo das nur nach Abzocke aussieht, weil sie niemand gefährden können!
Die Erfahrung lehrt, dass Verkehrsschilder für Radfahrer rein dekorative Bedeutung haben, und zwar auf dem gesamten Stadtgebiet. Ich fahre selbst viel mit dem Rad und stelle fest, dass Schilder, Spuren, Ampeln, Fahrtrichtungen, Fußgängerwege und Einbahnstraßen mindestens jedem 2. Radfahrer völlig egal sind. Es scheitert ja schon an den Fußgängerwegen im Sieben Tisch Wald. Solange sie also nicht 24/7 6 Mann von der Polizei dort positionieren, können Sie sich das Schild auch sparen.
Fußweg und Radfahrer frei. Dem kann jede/r zustimmen. Drüber radeln im Berufsverkehr und schieben am sonnigen Wochenende. Es wäre so unkompliziert.
Diverse Kommentare - und auch Ihrer, Frau Steiner - zeigen sehr deutlich, wie wenig man noch bereit ist, sich an Regeln zu halten. Diebstahl ist auch verboten, egal, ob viel oder wenig los ist. Warum glauben eigentlich so viele Menschen, dass Gesetze nur immer für Andere gelten, aber nicht für einen selbst?
