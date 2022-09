Drehleiter am Rathausplatz: Feuerwehr führt unangekündigte Übungen durch

Ein ungewöhnlicher Einsatz der Augsburger Feuerwehr ereignet sich am Dienstagvormittag am Rathausplatz. Aus einem Büro im Verwaltungsgebäude dringt Rauch. Das ist der Hintergrund.

Einige Passanten reagierten erstaunt, als am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Piepston am Rathausplatz erklang – offenbar ein Rauchmelder, der Alarm schlug. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt verließen das Verwaltungsgebäude und fanden sich auf dem Rathausplatz ein, kurz darauf erschienen Feuerwehrwagen mit Blaulicht. Aus einem Büro, dessen Fenster zum Rathausplatz gerichtet ist, drang Rauch. Gefahr bestand allerdings nicht, stattdessen war der Einsatz Teil einer ungewöhnlichen Aktion.

Wie Feuerwehr-Sprecher Friedhelm Bechtel berichtet, führt die Augsburger Feuerwehr noch bis Freitag eine Aktionswoche durch, bei der im gesamten Stadtgebiet Übungen durchgeführt werden. Dabei informieren die Einsatzkräfte vor den jeweiligen Übungen nur die jeweiligen Brandschutzbeauftragten, nicht die Mitarbeiter. Im Falle der Stadtverwaltung simulierte die Feuerwehr den Brand eines Papierkorbs mithilfe einer Rauchmaschine, um herauszufinden, wie sich die Mitarbeiter im Ernstfall verhalten würden.

Feuerwehr-Einsatz in Augsburg: Übungen im Stadtgebiet

Die Übung war zumindest realitätsnah: So kam unter anderem ein Drehleiter-Wagen der Feuerwehr zum Einsatz, mit dem Mitarbeiter aus dem zweiten Stock des Gebäudes aus dem verrauchten Büro geholt wurden.

Am Samstag findet in Augsburg, wie in anderen Kommunen Bayerns, die "Lange Nacht der Feuerwehr" statt, bei der es verschiedene Aktionen rund um die Feuerwehr geben wird.

