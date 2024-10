Drei Augsburger Spitzenköche werden auch 2024 wieder von Fachmagazin ausgezeichnet

Große Freude bei Augsburgs Spitzenköchen. Der „Rolling Pin“ ist ein deutschsprachiges Fachmagazin und Jobportal für Gastronomie und Hotellerie – und einmal pro Jahr Ausrichter der Kategorien „Best Chefs“ und seit 2023 auch der „Top Chefs“. Wie in den letzten zwei Jahren wurde Christian Grünwald (Zwei-Sterne-Koch) mit seinem August wieder einer von hundert „Best Chefs“. Stand der Spitzenkoch vor drei Jahren noch auf Platz 55, ist er diesmal auf Platz 44 „vorgerückt“. Übrigens gilt diese Auszeichnung als „Oscar der Gastronomie“.

Denn nicht Kritiker, sondern Zehntausende Mitarbeiter der Gastronomie und Hotellerie „voten“ für die in ihren Augen einhundert Besten der Besten der Branche. Christian Grünwald und Lebensgefährtin Bettina Hentschel haben sich die Preisverleihung in Düsseldorf nicht entgehen lassen und mit den Kollegen ausgiebig gefeiert. „Geehrt werden die innovativsten der Branche, es ist ein sehr wichtiger Preis“, sagte Grünwald unserer Redaktion.

Rooling-Pin-Auszeichnung ist mit Sternen oder Hauben nicht zu vergleichen

Mit dem bei Spitzenrestaurants ebenfalls sehr begehrten Sternen des Michelin oder den Hauben des Gault&Millau, die von professionellen Restaurantkritikern verliehen werden, ist diese Wertung nicht zu vergleichen. So steht Edip Sigl vom Restaurant Essenz in Grassau, mit drei Sternen ausgezeichnet, bei den Best Chefs nur auf Platz 14.

Nicht nur Zwei-Sterne-Koch Christian Grünwald taucht mit seinem August in der neuen Liste des Rolling Pin auf. Noch kein „Best Chef“, aber als „Top Chef“ in einer Liste von 100 Namen wurde, wie im letzten Jahr, auch Simon Lang, Sternekoch im Gourmetrestaurant Sartory des Hotels Maximilian‘s an der Maximilianstraße genannt. Die Begründung des Rollin Pin für diese junge Kategorie: „Sie sind motiviert und begabt und gelten als nächste Generation in den Startlöchern unter die Besten der Besten aufgenommen zu werden“. Lang hat es sich nicht nehmen lassen, mit seinem Souschef nach Düsseldorf zu fahren und dort ordentlich „gefeiert“. Es sei einfach toll, „von Kollegen derart gut bewertet zu werden“.

Sternekoch Benjamin Mitschele wurde mit seinem Restaurant Alte Liebe ebenfalls wieder zum Top Chef. Nach Düsseldorf konnte er aufgrund familiärer Gründe nicht reisen, aber es sei „einfach eine tolle Auszeichnung, die mich persönlich unheimlich freut“.