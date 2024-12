Drei Brasilianer illegal als Küchenhilfen in Restaurant eingesetzt

Beim Straftatbestand Einschleusen von Ausländern denkt man gemeinhin an Schleuser, die Migranten illegal über die Grenze nach Deutschland schmuggeln und dabei viel Geld verdienen. Es gibt aber auch atypische Fälle, bei denen sich zum Beispiel Vermittler von ausländischen Arbeitskräften im Dschungel zahlreicher bundesdeutscher Vorschriften und Gesetze verheddern. So wie ein 44 Jahre alter Portugiese, der in Lissabon drei Brasilianer anwarb und sie in einem Spezialitätenrestaurant in Augsburg als Küchenhilfen arbeiten ließ.

