Dult, Ballett über Chaplin oder Köfte am Gaswerk: Das ist am Wochenende los

Das Wochenende vom 29. September bis 1. Oktober verwöhnt die Augsburger mit bestem Wetter. Es gibt zahlreiche Konzerte, das Kasperle tritt ebenfalls auf.

Der „Goldene Oktober“ beginnt inzwischen im September. Raus ins Grüne, rein in die Pedale oder zum Spaziergang in die Wälder. Doch am Abend wird es schnell dunkel und kalt, das bedeutet, auch im Theater, dem Konzertsaal oder im Klub kann man sich gut amüsieren.

Diese besonderen Ereignisse gibt's am Wochenende in Augsburg

Michaelidult: Ab Samstag gibt es zwischen Vogel- und Jakobertor wieder Pfannen, Heilkräuter, Tassen, bequeme Schlupfhosen, Gewürze und warme Würstl. Eröffnung ist am Samstag um 10.30 Uhr am Vogeltor. Bis 8. Oktober ist die Budenstraße, gerne als größtes Kaufhaus unter freiem Himmel betitelt, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.



„Der kleine Wasserdrache“ vom Jungen Theater Augsburg spaziert am Sonntag, 15 Uhr, durch den Siebentischwald. Geeignet für Kinder ab sechs Jahren, Treffpunkt ist der Botanische Garten um 15 Uhr. Infos unter www.jt-augsburg.de.



Diese Konzerte stehen am Wochenende in Augsburg an

Konzerte: Klänge von Pop bis Klassik stehen an diesem Wochenende jede Menge auf dem Programm. Das Akademische Orchester Augsburg spielt am Samstag und Sonntag, 19 Uhr, Werke von Schumann und Sibelius im Kleinen Goldenen Saal, Jesuitengasse. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Infos unter www.akademisches-orchester-augsburg.de.



Im Herrenhaus Bannacker erklingt am Freitag, 19 Uhr, Musik von Vivaldi, Rossini und Respigni, am Sonntag, 18 Uhr, steht ein bunter Opern- und Operettenabend auf dem Programm.



Konzerte müssen nicht immer im Klub sein. Dachte sich die Augsburger von Aera Tiret und stellen am Freitag im Liliom (Unterer Graben) ihre neue Musik vor. Im Anschluss Release-Party in der Bar. Karten an der Abendkasse.



Der Augsburger Bahnpark präsentiert seine schönsten Exponate auf der denkmalgeschützten Drehscheibe. Am Sonntag ist dort von 10 bis 16 Uhr Programm. Foto: Markus Hehl



„Wer hat hier schlechte Laune? fragen Max Raabe und das Palast-Orchester am Sonntag, 18 Uhr, im Kongress am Park. Die Musiker sicher nicht, das Konzert ist bis auf einige Restplätze ausverkauft.



In der Kresslesmühle ist Wolfgang Lackerschmid mit Trio 77 zu erleben. Der Vibrafonist widmet am Sonntag den Abend dem kürzlich verstorbenen Hansi Ruile.

Das ist am Wochenende sonst noch in Augsburg geboten

Was sonst los ist: Das Kasperle trifft ab Freitag auf dem Gögginger Festplatz „das verzauberte Einhorn“. Das Puppentheaterstück ist donnerstags und freitags um 16, am Samstag, Sonntag und an Feiertagen um 14 Uhr zu erleben. Karten an der Tageskasse.



Im Bahnpark pendelt am Sonntag ein nostalgischer Dampflok-Sonderzug zwischen Hauptbahnhof und Bahnpark in der Firnhaberstraße. Und das „Lokoberfest“ steigt von 10 bis 16 Uhr. Info unter www.bahnpark-augsburg.eu.



Zum „Tag der offenen Tür“ lädt das St.-Vinzenz-Hospiz am Samstag von 11 bis 17 Uhr in die Zirbelstraße 23 ein. Mit vielen Informationen, Filmecke und Kinderchor.

