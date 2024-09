E-Scooter-Fahrer schubst anderen auf die Straße

Eine Auseinandersetzung zwischen drei E-Scooter-Fahrern endete am Freitagabend für einen von ihnen im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, waren eine 27-Jährige und ihr 26-jähriger Begleiter gegen 22.45 Uhr auf E-Scootern in der Jakoberstraße auf dem Gehweg in östlicher Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 57 trafen sie auf einen 26-Jährigen. Als die beiden an ihm vorbeifahren wollten, beleidigte der Mann sie und schubste den 26-Jährigen von seinem E-Scooter. Der stürzte und schlug mit dem Kopf gegen den Rollladen einer dortigen Bäckerei. Anschließend flüchtete der Täter. Der 26-jährige E-Scooter-Fahrer erlitt eine Platzwunde und wurde zur Behandlung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Der ebenfalls 26-jährige Täter konnte durch eine Polizeistreife in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung. (gau)

