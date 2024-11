In die Diskussion um ein neues Römermuseum in Augsburg könnte Anfang kommenden Jahres Bewegung kommen. Dann erwartet die Stadt die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie, in der mehrere Standorte für ein neues Ausstellungshaus geprüft werden. Auch das Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt (JVA) in der Karmelitengasse ist wieder im Rennen.

Nicole Prestle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Römermuseum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis