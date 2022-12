Ehrung in Augsburg: Das zeichnet vier Helden des Alltags aus

Die Stadt Augsburg ehrt ein Ehepaar sowie zwei Männer für ehrenamtliches Engagement. Die Familie nahm sechs Geflüchtete aus der Ukraine in ihrer Wohnung auf.

Die Not war groß, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Viele Menschen mussten ihre Heimat verlassen und waren auf die Hilfe von Freiwilligen angewiesen. Freiwilligen wie Stefan Heinbockel und seine Frau Mariya aus Augsburg. Ihnen sei sofort klar gewesen, dass sie die geflüchteten Ukrainer unterstützen wollen. Die gebürtige Ukrainerin Mariya Heinbockel sagt: "Wir konnten nicht einfach zusehen." Deswegen haben sie sich kurz nach Kriegsbeginn entschlossen, sechs Geflüchtete bei sich zu Hause aufzunehmen. Zwei Frauen mit ihren acht- und zehnjährigen Töchtern, eine ältere Frau und einen jungen Mann, der aufgrund einer Behinderung nicht im Kriegsgebiet bleiben konnte.

Für sein Engagement ist das Ehepaar zusammen mit Stefan Zaar und Moritz Schönberg, die sich ehrenamtlich für das Freiwilligen-Zentrum Augsburg engagieren, ausgezeichnet worden. Die vier Augsburger sind die Gewinner der Aktion "Füreinander!". Wie bei der Premiere im Vorjahr will die Stadt Augsburg mit der Aktion die Heldinnen und Helden des Alltags ins Rampenlicht rücken. Im Mittelpunkt stand das Thema "Hilfe für ukrainische Geflüchtete".

Augsburger Ehepaar schlief auf Feldbetten, um geflüchteten Ukrainern eine Unterkunft zu bieten

"Ich bin froh, dass wir geholfen haben", sagte Stefan Heinbockel bei der Ehrung im Büro für Bürgerschaftliches Engagement. Um alle sechs Ukrainer in ihrer zweistöckigen Wohnung unterzukriegen, habe das Ehepaar Hilfe gebraucht. "Dank der großartigen Unterstützung von Freunden und Nachbarn hatten wir in wenigen Tagen das Wichtigste zusammen", sagte Mariya Heinbockel. Das Ehepaar hat auf sein eigenes Bett verzichtet und ist auf Feldbetten ausgewichen. Man hätte den Ukrainern Deutsch beigebracht, den Zoo besucht und Ausflüge gemacht. "Die Kinder haben sich gut aufgehoben gefühlt", betonte Heinbockel.

Olena, Polina, Anna und Mascha aus der Ukraine zusammen mit Stefan Heinbockel auf dem Augsburger Rathausplatz (von links). Foto: Mariya Heinbockel

Derzeit leben keine Ukrainer mehr bei ihnen. Dem Jungen hätten sie geholfen gehabt, ein Visum für die USA zu bekommen, wo er nun medizinisch weiterbehandelt wird. Die beiden Frauen und ihre Töchter sind laut Mariya Heinbockel weiter nach Polen gereist. Und die ältere Frau sei inzwischen bei Freunden des Ehepaars untergekommen.

Während der Zeit hätten sie die positive Erfahrung gemacht, dass trotz aller Probleme, die es gibt, alle zusammenhalten, wenn es wirklich wichtig ist. Egal ob Nachbarn, Freunde oder Stadtverwaltung, so Stefan Heinbockel.

Moritz Schönberg liefert Essen von der Augsburger Tafel an bedürftige Menschen

Stefan Zaar hat zur Weihnachtszeit 2020 begonnen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Er habe seine freie Zeit nutzen wollen, um etwas Sinnvolles zu tun, sagte Zaar. Durch das Freiwilligen-Zentrum Augsburg kam er auf die Arbeit als Abholservice bei der Augsburger Tafel. Einmal pro Woche habe er seine Mittagspause genutzt, um Menschen, die nicht fähig sind, sich ihr Tafelessen selbst zu holen, die Lebensmittel vor die Haustür zu liefern, so Stefan Zaar. Im Frühjahr dieses Jahres habe Moritz Schönberg diese Aufgabe übernommen, da Zaar aus beruflichen Gründen eine Pause habe einlegen müssen.

Oft seien die Aufgaben der beiden über das Liefern der Lebensmittel hinausgegangen. "Ich habe auch einmal eine Toilette repariert", sagte Schönberg. Teilweise habe er 45 Minuten vor der Tür gestanden, weil ihm keiner aufgemacht habe. "Da kann man nicht einfach nach Hause fahren", so Schönberg, "ich weiß ja nicht, ob die Menschen in Not sind." Eine komplette Fahrt zu allen zehn Haushalten dauert nach Angaben von Schönberg in der Regel drei bis fünf Stunden.

Allen vier Personen fällt schwer, die Frage, warum sie sich engagieren würden, klar zu beantworten. Moritz Schönberg sagt: "Man denkt immer, dass es einen gibt, der sich um Menschen in Not kümmert. Irgendwann merkt man, dass das nicht immer der Fall ist. Da kann man dann beten oder etwas dagegen machen."

Überlegen auch Sie, sich ehrenamtlich zu engagieren? Das Freiwilligen-Zentrum Augsburg bietet persönliche Beratungsgespräche an. Termine können Sie entweder telefonisch unter 0821/4504220 oder online unter www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de buchen.