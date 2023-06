Eigentümer gesucht: Ehrliche Finderin gibt Geld bei der Polizei ab

In der Ulmer Straße in Augsburg findet eine Passantin Geld auf dem Gehweg. Anstatt es zu behalten, geht sie zur Polizei. Die Suche nach dem Eigentümer läuft.

Nach einem Geldfund in der Ulmer Straße sucht die Polizei nach dem Eigentümer. Wie es in einer Mitteilung heißt, fand eine Frau am vergangenen Dienstag auf dem Gehweg in der Ulmer Straße mehrere Geldscheine. Als sie den Eigentümer nicht ausmachen konnte, ging die ehrliche Finderin zur Polizei.

Ehrliche Finderin meldet sich bei Polizei Augsburg – Suche nach Eigentümer

Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegen. (kmax)