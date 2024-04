Augsburg

18:30 Uhr

"Ein Albtraum": Plärrer-Wirt über Norovirus-Ausbruch bei Stuttgarter Frühlingsfest

Plus Hunderte Menschen sind nach einem Festzelt-Besuch auf dem Stuttgarter Volksfest erkrankt. Wie der Augsburger Plärrer-Festwirt Thomas Kempter mitfühlt.

Von Ina Marks

Das Stuttgarter Frühlingsfest steht derzeit wegen eines mutmaßlichen Norovirus-Ausbruchs in den Schlagzeilen. Über 700 Besucherinnen und Besucher haben sich bislang mit Magen-Darm-Beschwerden gemeldet, teilte ein Sprecher der Stadt Stuttgart mit. Alle Betroffenen hätten demnach am vergangenen Wochenende ein bestimmtes Festzelt besucht. Danach klagten sie über Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Thomas Kempter verfolgt in diesen Tagen die Nachrichten aus Stuttgart. Er ist selbst Festwirt auf dem Augsburger Plärrer. Kempter erzählt, was ihm als Erstes durch den Kopf ging, als er von dem Fall erfuhr.

Magen-Darm nach Stuttgarter Frühlingsfest: "Der arme Wirt"

"Ich dachte, der arme Wirt. Hoffentlich liegt es nicht an ihm", sagt der Wirt des Binswanger-Zelts. Nach Untersuchungen und Proben von Lebensmitteln, Besteck und Tellern sind in dem Stuttgarter Festzelt keine Verstöße gegen Hygienebestimmungen festgestellt worden. Die Behörde geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen worden sei.

