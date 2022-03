Ein Augsburger stellt einen Weltrekord mit seinem Katamaran auf

Der Augsburger Norbert Kosebach fuhr über acht Minuten auf einer Kufe über den Ammersee – ein neuer Weltrekord. Warum er nicht länger aushalten konnte.

Norbert Kosebach, genannt "Tornado-Norbert", stellte sich den Gesetzen von Wind und Zeit: Der 59-jährige Augsburger hat mit seinem Katamaran einen Weltrekord aufgestellt. Er schaffte es, acht Minuten und 32 Sekunden auf einer Kufe seines "Mikado" durch die Wellen des oberbayerischen Ammersees zu pflügen. Dafür hat er zehn Jahre lang trainiert. Doch dann nahm der Ritt ein unerwartetes Ende.

Wichtig war es, dass der Rumpf sichtbar aus dem Wasser kommt und über den Wellen gehalten wird. Die längste ungeschnittene Videosequenz, die sich von einem derartigen Schauspiel bislang finden ließ, sei eine Minute lang gewesen. Deshalb wurde für einen Weltrekord die deutlich längere Spanne von fünf Minuten festgelegt, weiß Kosebach. Die Windböe, das weiß er außerdem, ist dabei der größte Widersacher. Und anders als auf hoher See gebe es gerade auf Binnenseen wie dem Ammersee viele davon. So scheiterte der erste Versuch an einem solchen Windstoß und endete nach 22 Sekunden. Umso größer war für "Tornado-Norbert" der Moment, als der Ritt über den See gelang. Wieder Boden unter den Füßen, machte sich seine Erleichterung durch ein inbrünstiges "Ich hab's" Luft. Das Video wurde ans Rekord-Institut in Hamburg geschickt und nach Sichtung für offiziell erklärt. "Nach viereinhalb Minuten habe ich gedacht, es könnte klappen", sagt Kosebach. Es sei aber sehr anstrengend gewesen.

Augsburger Rekordjäger hat schon das nächste Ziel vor Augen

Der Augsburger segelt seit seinem fünften Lebensjahr. Die Jolle, auf der er erstmals in See stach, hält er heute noch in Ehren. Seinen Spitznamen "Tornado-Norbert" verdankt er der Bootsklasse, auf der er heute unterwegs ist. Nachdem er den Weltrekord geschafft hat, ist er gewissermaßen "Leistungssportler" geworden und hat sich sein nächstes Ziel gesteckt. Wie er sagt, traut er sich "15 bis 20 Minuten" auf einer Kufe durchaus zu. Voraussetzung sei, so der Kaufmann, dass er den richtigen Wind habe. Ach so: Warum er auf dem Ammersee schon nach gut acht Minuten aufhörte? "Der See war zu Ende."