"Ein Haufen Ärger": Einbrecher richten hohen Schaden in der Kulperhütte an

Plus Die Kulperhütte, ein beliebtes Ausflugsziel in Augsburg, wird zum Ziel von Einbrechern. Der Schaden ist hoch, der Ärger beim Wirt groß. Was bislang bekannt ist.

Von Max Kramer

Irgendwann am Mittwochmorgen erreichte eine Putzkraft die Kulperhütte – so wie immer. Doch sie merkte schnell: Diesmal war etwas anders. An einem Fenster waren Metallscharniere aufgeflext worden. Als die Frau den Innenraum betrat, bestätigte sich der böse Verdacht: Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem beliebten Ausflugslokal im Südwesten der Stadt verschafft. Der Schaden ist hoch.

Auch wenn es in diesem Jahr der erste war: In der Kulperhütte kommt es immer wieder zu Einbrüchen, wie Wirt Oliver Hüttenmüller auf Anfrage bestätigt. Die eher abgeschiedene Lage der Gaststätte sei schön und idyllisch, berge aber auch ein gewisses Risiko. Nach dem aktuellen Zwischenfall könne der Betrieb ungehindert weiterlaufen, der Einbruch bedeute aber "einen Haufen Ärger". Immerhin, betont Hüttenmüller, habe es nicht viel Geld zu holen gegeben: "Der Trinkgeld-Betrag, der jetzt fehlt, ist im zweistelligen Bereich." Deutlich höher liege der Sachschaden, er gehe von mehr als 1000 Euro aus. Zudem sei ein hochwertiger Gegenstand gestohlen worden, der sich zum Tatzeitpunkt außerhalb der Hütte befand.

