Ein Jahr nach dem Tod von Helmut Bauer: "Und Corona ist immer noch da"

Von Daniela de Haen - vor 13 Min.

Am 8. Dezember 2020 stirbt Helmut Bauer an Corona. Ein Jahr später haben sich die Inzidenzen verdoppelt, die Intensivstationen sind voll. Was seine Tochter über die Entwicklung denkt.

Kein Foto ist Stefanie Krancke so wichtig wie dieses. Es zeigt ihren Vater Helmut gemeinsam mit ihrem Sohn Maximilian, der gerade vier Wochen alt ist. Stolz lächelt der Großvater in die Kamera, hält seinen Enkel fest im Arm. Der schmiegt sich an ihn. Es ist das letzte Bild, das die 35-Jährige von ihrem Vater gemacht hat. Bei ihrem letzten Treffen im Oktober vergangenen Jahres. Wenige Wochen später, am 8. Dezember, stirbt Helmut Bauer - an den Folgen einer Corona-Erkrankung.

