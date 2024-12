Der Stern von Bethlehem leuchtet über der Orientalischen Rundkrippe im Botanischen Garten Augsburg. Vier Wochen lang hat Gärtnerin Hanna Riepl mit drei Kolleginnen und Kollegen am Aufbau der Landschaft gearbeitet, sie besteht aus vier Teilen: der großen und der kleinen Stadt, der Wüste und der Obstplantage. 150 Figuren und zahlreiche echte Pflanzen werden jedes Jahr in der Pflanzenwelt unter Glas zu einer abwechslungsreichen Szenerie arrangiert. Für die beteiligten Gärtner ist es eine anstrengende, aber auch erfüllende Arbeit - quasi ein Krippenspiel der besonderen Art. Zwar weiß man oft erst am Ende, wie sich alles zu einem schönen Gesamtbild fügt, doch in diesem Jahr ist Riepl mit dem Ergebnis wieder sehr zufrieden. Wer die Krippe bestaunen will, hat noch bis zum 7. Januar zu den Öffnungszeiten des Botanischen Gartens (9 bis 17 Uhr) dazu die Gelegenheit.

