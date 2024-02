Augsburg

Ein neuer Supermarkt zieht in die Augsburger Karolinenstraße

In das ehemalige Pustet-Gebäude in der Karolinenstraße zieht voraussichtlich 2025 ein Edeka-Markt ein.

Plus In Augsburgs Innenstadt ist der Handel in Bewegung. In der Karolinenstraße laufen Vorbereitungen für den Einzug eines Supermarkts, ein anderes Geschäft schließt.

Von Andrea Wenzel

Das ehemalige Pustet-Gebäude in der Karolinenstraße wird umgebaut und im Erdgeschoss Platz für einen Supermarkt gemacht. Erste technische Geräte werden bereits geliefert. Unterdessen wird bekannt, dass der Gummibärchen-Laden Bears&Friends seine Filiale in der Annastraße aufgeben wird. Dazu wurden Insolvenzanträge von Hussel, Eilles und Body Shop verkündet, die auch Filialen in Augsburg betreiben. Wie geht es hier weiter?

Noch klafft in der Karolinenstraße an der Stelle rund um das ehemalige Pustet-Gebäude (Baderhaus) eine riesige Baustelle - eingefasst von großen, meterhohen Wänden und Gerüsten. Der hintere Gebäudeteil wurde abgerissen und wird neu gebaut. Es entstehen vorwiegend Wohnungen. Der historische Kopfbau des Gebäudes zur Karolinenstraße hin, ist dagegen stehen geblieben, wird aber ebenfalls neu gestaltet. Im Erdgeschoss wird mit Edeka ein Supermarkt einziehen. Hinter dem Projekt steht das Augsburger Unternehmen Immobilien Puschak.

