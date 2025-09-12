Ein Straßenfest für alle Bürger: La Strada ist gestartet

Es sind nicht nur die Gäste von auswärts, die beim Straßenkünstlerwettbewerb La Strada das Publikum in seinen Bann ziehen. Auch die Lokalmatadoren werden begeistert angefeuert. Ein Heimspiel war der Start des Festivals am Freitagnachmittag für die Mitglieder des Augsburger Sportakrobatikvereins, die auf dem Rathausplatz auftraten, und dort vor allem von Eltern und Freunden angefeuert wurden. Auf vielen anderen Plätzen in der Innenstadt waren Künstler aus Argentinien und anderen Ländern zu bewundern. Das ganze Wochenende lang werden in der Augsburger Innenstadt nun verschiedene Plätze mit Gauklern, Akrobaten und anderen Künstlern belebt. Das Programm am Samstag und Sonntag startet um 16 Uhr, es dauert bis 21 Uhr. Danach wird sich zeigen, wie gut der in den Spätsommer verlegte Termin ankam.

