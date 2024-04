Ein Stück Heimat aus Marokko wird am Wochenmarkt beim Plärrer angeboten

Der Markt findet traditionell am Samstag statt. Obst und Gemüse gehören zum Angebot, es gibt aber auch andere Dinge zu kaufen.

Wer am Samstag günstig Obst und Gemüse einkaufen möchte, ist am Plärrer an der richtigen Adresse. Hier gibt es seit einigen Jahren einen Wochenmarkt. Die meisten Händler sind Türken, die Kunden sind international. Es gibt für zwei Euro und für zehn Euro eine ganze Kiste. Bei gutem Wetter sind bis zu 20 Händler vor Ort. Es gibt dann auch Kleidung und Trödel zu erwerben. Der Parkplatz ist mit Marktständen voll besetzt.

Ein Wochenmarkt findet regelmäßig samstags am Plärrer statt. Foto: Klaus Rainer Krieger

Der Augsburger Markus Stark kauft mit seiner marokkanischen Frau seit Jahren am Wochenmarkt ein. An einem Gemüsestand gibt es Paprika, die aus der Heimatregion der Frau stammt. Zumindest steht es so auf den Gemüsekisten. Aus Sicht von Stark hat der Markt durchaus auch eine Funktion, dass das gegenseitige Verständnis der Kulturen gestärkt wird.