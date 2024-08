Einbrüche im Spickel und in Kriegshaber beschäftigen Polizei

Im Spickel hat in der vergangenen Woche ein größerer Einbruch stattgefunden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Montag, 12. August um 0 Uhr, und Mittwoch, 14. August um 0 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter drang in ein Haus in der Gentnerstraße ein und nahm dort Bargeld und mehrere Gegenstände mit. Der Beuteschaden liegt demnach im niedrigen fünfstelligen Bereich.

In Kriegshaber ist ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstag, 14 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr, in einer Wohnung in der Geschwister-Scholl-Straße eingedrungen. Bei dem Einbruch wurde laut Polizei nichts entwendet. Der Sachschaden liegt dennoch bei 500 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchsdiebstahls und bittet unter der Telefonnummer 0821/3233821 um Hinweise. (klijo)