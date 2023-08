Eine große Geisterbahn kehrt auf den Herbstplärrer zurück

Der Augsburger Plärrer beginnt am Freitag, 25. August. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einige neue Fahrgeschäfte freuen.

Abwechslung gehört beim traditionsreichen Augsburger Plärrer dazu. Vieles ist beim Volksfest vertraut, doch es gibt auch stets Neuerungen. Drei neue Fahrgeschäfte werden von den Schaustellern angekündigt. Und es gibt einen Rückkehrer. Eine große Geisterbahn ist wieder dabei. Der Plärrer startet am Freitag, 25. August, und dauert bis Sonntag, 10. September.

Geisterbahn „Daemonium“ Die Besucher erstarren bei einer Fahrt in dieser Geisterbahn, verspricht der Schausteller. "Durch einzigartige Spezialeffekte auf Bildschirmen" würden sich Fahrgäste in absoluter Dunkelheit gruseln. Live-Akteure erschrecken noch dazu und passen ihren Gruselfaktor je nach Alter des Publikums familienfreundlich an.

Wasserbahn „Jim & Jasper´s" Eine Spritztour in Holzstämmen mit Abfahrten aus 16 Metern Höhe bietet diese Wildwasserbahn für die ganze Familie. Neben dem Fahrspaß erlebt man laut Schausteller viele unterhaltssame und einzigartige Effekte die im Verlauf der Fahrt in der Wasserbahn auf die Gäste warten

Hochfahrgeschäft „Excalibur“ Zwischen den Rittern der Tafelrunde erfahren mutige Fahrgäste eine spannende Fahrt in 47 Metern Höhe, heißt es. Die Beleuchtung der Front und die Feuer-Laser-Nebelshow verleihen dem Fahrgeschäft den Spezialeffekt.

Laufgeschäft „Glasfabrik“ Dieser Irrgarten bietet Lichteffekte und Zerrspiegel. Auch Nebeleffekte und Luftbrücken sollen es noch etwas kniffliger machen, dem Labyrinth zu entkommen. (möh)

