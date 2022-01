Kuriose Wette zum "Veganuary" fordert den Manager des Dorint-Hotels

Plus Personal und Geschäftsleitung des Augsburger Dorint-Hotels versuchen, sich im Januar vegan zu ernähren. Sie haben daraus eine Wette gemacht. Wie sie sich bisher halten.

Aus einer harmlosen, aber durchaus nachhaltigen Idee entstand eine besondere Wette, geschlossen zwischen Hotelpersonal und Geschäftsleitung des Dorint-Hotels beim Kongress am Park. Hoteldirektor Benjamin Barth bezeichnet sich selbst als "bekennenden Fleischliebhaber" und hat dennoch eingewilligt, sich im Januar vegan zu ernähren. Das Personal wettet gegen ihn. Es geht darum, an welchem Tag er scheitern wird. Sollte der Hoteldirektor tatsächlich nicht durchhalten, bekommt die Person, die auf den richtigen Tag getippt hat, ihre Wetteinsätze vierfach zurückgezahlt - aus Barths Tasche. Die übrigen Wetteinsätze sollen Ende des Monats für einen wohltätigen Zweck gespendet werden. "Es haben etwa 50 Personen Wetteinsätze abgegeben, und der Gesamtbetrag ist mittlerweile vierstellig", verrät Benjamin Barth.