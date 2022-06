Einsatz am Kuhsee: Rettungskräfte suchen nach Vermisster

Taucher, ein Hubschrauber und Lautsprecherwagen sind bei der Suche nach einer Vermissten am Kuhsee im Einsatz. Es ist unklar, ob sie im See untergegangen ist.

Am Augsburger Kuhsee wird derzeit nach einer vermissten Frau gesucht. Über dem See war ein Hubschrauber im Einsatz, Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz und Wasserwacht suchen im See und in der Umgebung nach der Frau.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau rund eine Stunde abgängig, als Angehörige die Rettungskräfte alarmierten. Daraufhin wurde eine größere Suchaktion ausgelöst. Derzeit suchen Taucher von Wasserwacht und Feuerwehr im See nach der Vermissten, im Umfeld des Sees sind Lautsprecherwagen im Einsatz. Laut Polizei gibt es allerdings bislang keine Hinweise, dass die Frau im Kuhsee untergegangen sei.

Nach Zeugenaussagen liegen die Badesachen der Frau, die als gute Schwimmerin beschrieben wird, unberührt am Ufer. Eine Angehörige, die sich mit der Vermissten treffen wollte, habe die Wasserwacht alarmiert, nachdem sie über längere Zeit nicht auftauchte.