Einstige Schulkameraden treffen sich regelmäßig seit 60 Jahren

Vor 60 Jahren machten sie am Peutinger-Gymnasium in Augsburg das Abitur. Und bis heute treffen sich die einstigen Schulkameraden einmal im Jahr.

„Die Treffen sind eine Zeitreise zurück, wo liebgewonnene Erinnerungen wieder auftauchen“, sagt Reinhold Meyer. Mindestens einmal im Jahr unternimmt er einen Ausflug mit seinen alten Schulkameraden - seit 60 Jahren. Damals hieß das Peutinger-Gymnasium noch Realgymnasium und war eine reine Bubenschule. Meyer absolvierte 1961 die Abiturprüfungen. Es habe von Anfang an ein besonderer Zusammenhalt in der Klasse bestanden, sagt Meyer. Für die Schulkameraden stand fest, dass sie auch nach dem Schulabschluss zusammenhalten möchten. Das klappt bis heute.

Die ersten Jahre nach dem Abitur habe es nicht einmal eine Einladung für die Treffen gebraucht, sagt Waldemar Greil. Der ehemalige Mitschüler von Reinhold Meyer erzählt, wie es damals ablief. Drei Tage vor Weihnachten trafen sich alle um die gleiche Uhrzeit im gleichen Augsburger Lokal, und das Jahr für Jahr wieder. Die meisten Schüler studierten nach dem Abschluss und luden ihre Schulkollegen samt deren Partnerinnen in die neuen Heimatstädte ein. Und die jährlichen Ausflüge bleiben bis heute.

Es geht nicht nur um den Austausch von Erinnerungen

Dabei gehe es laut Meyer oft um den Austausch alter Erinnerungen, aber auch um das, was die Leute heutzutage machen. „Man kann immer wieder an die alten Beziehungen anknüpfen, wenn man sich sieht“, sagt Greil. „Egal wie sehr sich die Leute optisch über die Jahre ändern, sie bleiben auf eine Art immer dieselben.“ Den Kontakt zu halten - das erfordert auch Organisation. Bis zu seinem Tod kümmerte sich Manfred Krug, der langjährige Chef des Augsburger Verkehrsvereins, darum, alle Adressen und Kontaktdaten der einstigen Mitschüler aktuell zu halten. Ihm wurden die neuen Adressen mitgeteilt, wenn ehemalige Schulkameraden umzogen. Außerdem organisierte er von Anfang an die Ausflüge. Auch nach Krugs Tod bemühten sich die Männer weiterhin, in Kontakt zu bleiben.

Heute seien die Strukturen in den Schulen andere, meint Greil. Beispielsweise durch wählbare Leistungskurse sei der Klassenverband ein anderer. Man verbringe weniger Zeit miteinander, gleichzeitig mache es das Internet einfacher, sich zu vernetzen. Dennoch rät Greil dazu, alte Beziehungen zu pflegen. „Das Interesse wird im Alter immer größer, sich zu sehen, aber es funktioniert nur, weil es über die Jahre durchgehalten wurde.“