Einzigartiges Geschäft in Augsburg: Der Herr der Nähmaschinen ist tot

Plus Die Nähmaschinen waren sein Leben. Raphael Wilhelm, der in Augsburg ein einzigartiges Geschäft führte, ist gestorben. Ein Nachruf auf einen Mann mit zwei Leidenschaften.

Von Ina Marks

An der Kasse erinnert ein Bild an Raphael Wilhelm. Der fröhliche Mann mit dem grauen Vollbart und den langen Haaren, die er gerne zusammenband, ist vor wenigen Wochen unerwartet verstorben. Wilhelm war nicht nur vielen Augsburgern, sondern auch über die Stadtgrenze hinaus bekannt. "Raffi" oder "Raff" nannten sie ihn. Der gebürtige Augsburger führte jahrzehntelang ein Fachgeschäft für Nähmaschinen und Kurzwaren - zuletzt in der Donauwörther Straße in Oberhausen. Er reparierte sogar die Maschinen seiner Kunden und zählte mit dem Laden zu einem der letzten in der Region. Ein Nachruf auf einen Mann, der außer seinen Nähmaschinen noch eine weitere Leidenschaft hatte.

Bei der Beerdigung des Einzelhändlers sprach der Trauerredner einen Satz, der viel über den 73-Jährigen aussagte: "Er gab jedem das Gefühl der einzige und beste für ihn zu sein." Ihr Mann sei sehr beliebt gewesen, bestätigt Waltraud Wilhelm. "Er war offen und ging auf die Menschen zu." Die Witwe sitzt mit den Mitarbeiterinnen Gabi Reisch und Janine Roth im hinteren Teil des Geschäfts, der einem Museum gleicht. In Regalen und auf Tischchen stehen hier zig alte Nähmaschinen, teils aus dem 19. Jahrhundert. Es sind kleine Kinder-Nähmaschinen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

