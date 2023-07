Elf Ideen für den Kindergeburtstag in Augsburg – zu Hause oder auswärts

Von Katharina Indrich, Andrea Wenzel - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Jedes Jahr die gleiche Frage: Was unternehmen am Kindergeburtstag? Dabei gibt es tolle Ideen und in Augsburg viel zu entdecken. Auch für den kleinen Geldbeutel.

Jedes Jahr stehen Eltern wieder vor der Herausforderung, den Kindergeburtstag des Nachwuchses zu planen. Das ist oft gar nicht so leicht. Soll man zu Hause bleiben oder doch lieber außerhalb feiern? Was könnte den Kindern gefallen, und passen die Wünsche ins Budget? Hier 11 Tipps für ganz unterschiedliche Bedürfnisse.

Augsburger Zoo: Der tierisch gute Geburtstag

Kinder lieben Tiere. Warum also nicht eine Geburtstagsfeier im Zoo? Dafür gibt es mehrere Varianten: Entweder entdeckt man den Zoo auf eigene Faust – wer Zeit und Lust hat, kann sogar eine Art Rätselbogen mit Fragen zu den Tieren und dem Zoo vorbereiten – und picknickt am Spielplatz. Oder man wählt eine der vom Zoo angebotenen Geburtstagsführungen. Hier gibt es, je nach Alter der Kinder, zwei Varianten.

