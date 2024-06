Public Viewing zur EM in Augsburg: Hier steigt die Fußball-Party

Am Freitag startet die Fußball-EM. Viele Veranstalter zeigen in Augsburg Spiele auf Großleinwand - vor allem, wenn Deutschland antritt. Wo man gemeinsam schauen kann.

Am Freitag ist Anpfiff, dann wird in München die Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Fußballbegeisterte, die die Spiele nicht auf dem Sofa, sondern auf großen Leinwänden erleben wollen, haben in Augsburg mehrere Möglichkeiten für Public Viewing. Biergärten und andere Veranstalter zeigen die Spiele und hoffen auf eine gute Fußball-EM. Hier ein Überblick über einige öffentliche Veranstaltungen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Fußball-EM 2024: Hier gibt es Public Viewing in Augsburg

Toni Park: Das größte privat organisierte Public Viewing in Augsburg findet im Toni Park statt, Veranstalter ist die Sparda-Bank. Es gibt Sitz- und Stehplätze für bis zu 2000 Personen. Die Fans werden an Foodtrucks mit Pasta, Burger und Currywurst versorgt. EM-Shows vor dem Anpfiff und Aftershowpartys sind ebenfalls geplant. Das Eröffnungsspiel am Freitag, 14. Juni, bei dem Deutschland gegen Schottland antritt, wird ebenso übertragen wie viele anders Spiele. Der Eintritt für die Deutschland-Spiele liegt pro Person bei zehn Euro, enthalten sind zwei Freigetränke. Bei Spielen ohne deutsche Beteiligung liegt der Preis bei fünf Euro, ebenfalls mit zwei Freigetränken.

Kesselhaus: 800 überdachte Sitzplätze für ein Outdoor Public Viewing bietet das Kesselhaus in der Riedingerstraße. WarmUp- und Pausenprogramme sowie Aftershow Musik von den Kesselhaus DJs gibt es auch. Es werden nur die drei Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung live ausgestrahlt: das Eröffnungsspiel 14. Juni gegen Schottland, am 19. Juni Deutschland-Ungarn und am 23. Juni Deutschland-Schweiz. Der Eintritt ist frei, für Plätze an Stehtischen entstehen aber Kosten, hier gibt es Plätze ab neun Euro. Wer sich einen Sitzplatz sichern möchte, zahlt zwölf Euro für das Ticket.

Riegele-Brauhaus: Bei Riegele in der Nähe des Hauptbahnhofs werden alle Spiele der EM übertragen. Der Eintritt ist kostenlos, der Biergarten bietet Platz für 500 Fußballfans. Eine Reservierung ist nicht möglich. Bei den Spielen der deutschen Mannschaft geht der Biergarten davon aus, dass mehr los sein wird. "Der normale Betrieb läuft ja weiter, deshalb ist der Biergarten auch am Wochenende besser besucht. Und natürlich ist das Wetter immer ein entscheidender Faktor", sagt Janina Rapp, Mitarbeiterin der Brauerei.

Parkgarten im Kongress am Park: Fußball wird dort schon seit 15 Jahren gezeigt, so auch wieder bei dieser Europameisterschaft. Es gibt eine LED-Wand, der Eintritt ist frei.

Lesen Sie dazu auch

Sommer am Kiez: Am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen lädt Stefan "Bob" Meitinger die Fußballfans ebenfalls zum Public Viewing ein. Laut Meitinger werden ab der Gruppenphase alle Spiele übertragen. Es gibt keinen Eintritt, für Essen und Trinken ist gesorgt. Ab 28. Juni starten die Sommer am Kiez-Konzerte in Oberhausen, weshalb das Public Viewing dann in den Innenbereich des Lokals verlegt wird und nur ausgewählte Spiele mitverfolgt werden können.

Bergius: Beim "Seng's EM Public Viewing" im Bergius in Göggingen stehen während der EM zahlreiche Termine für gemeinsames Schauen auf dem Plan. Los geht es auch hier am Freitag. Infos unter dasbergius.de.

Kulperhütte: Für das Lokal ist die Fußball-EM Pflicht. Schon die vergangenen Europameisterschaften und Weltmeisterschaften konnten Fans am Wertachufer im Grünen anschauen. Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass laut Wirt Oliver Hüttenmüller alle Spiele gezeigt werden.

Kälberhalle: Die Kälberhalle am Schlachthof hat 300 Innenplätze und 150 Plätze Außenplätze, um die EM so hautnah wie möglich erleben zu können. Der Eintritt ist frei. Außerdem finden momentan die "11-er Wochen" zur Fußball-EM statt.

Public Viewing in Augsburg: Zum Fußballschauen ins Kino

Cinestar: Im Augsburger Kino am Hauptbahnhof werden alle Spiele der deutschen Nationalelf übertragen. Tickets gibt es jeweils am Spieltag an der Kinokasse. Je nachdem, ob die deutsche Elf weiterkommt, werden nach den ersten drei Gruppenspielen auch weitere Matches mit deutscher Beteiligung übertragen.

11er: Die Fußballkneipe in der Augsburger Dominikanergasse wirbt mit "geballtem Fußball-Fachverstand", beim Public Viewing können alle dazu beitragen. Hier werden alle EM-Spiele übertragen - auf vier großen Fernsehern. Der Eintritt ist frei.