"Emotional anspruchsvoll": Sie sucht mit Hund Mia in Gewässern nach Vermissten

Julia Neuss mit ihrem Hund Mia: Der Labrador half schon oft bei der Suche nach vermissten Menschen in Gewässern.

Plus Speziell ausgebildete Hunde der DLRG Augsburg können leblose Personen unter Wasser riechen. Labrador Mia ist gefragt, wenn der Mensch nicht weiterkommt.

Von Eva Maria Knab

Gerade kommt die schwarze Labradorhündin Mia vom Einsatz am Bodensee zurück. Ein Großaufgebot von Rettern suchte Deutschlands größtes Binnengewässer nach einem vermissten Segler ab, nachdem sein Boot herrenlos treibend auf dem See gefunden worden war. Die Suchaktion zog sich tagelang hin. Schließlich wurden Wasserortungshunde der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Augsburg ( DLRG) zu Hilfe geholt. Es sind Hunde mit ungewöhnlichen Fähigkeiten – und einem sehr speziellen Training.

Schwarze Labradorhunde gibt es jede Menge. Mia ist etwas ganz Besonderes. Rein optisch sieht sie mit ihrer orangefarbenen Rettungsweste ungewöhnlich aus. Die trägt sie beim Training oder bei ihren Einsätzen als sogenannter Wasserortungshund. Mia und ihre Hundeführerin Julia Neuss werden als Team häufig angefragt. Verena Kohnle von der DLRG sagt: "Momentan haben wir sehr viele Einsätze." Im Sommer gebe es öfter vermisste Badegäste. Immer wieder müssen abgängige Wassersportler gesucht werden. Aber auch im Winter haben die Teams zu tun. In der dunklen Jahreszeit geht es häufiger um Fälle, in denen Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, ins Wasser gehen.

