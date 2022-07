Augsburger setzen in der Energiekrise auf Holzöfen

Plus Aus Sorge vor gestiegenen Energiepreisen und Gasmangel schwenken immer mehr Augsburger darauf um, mit Holz zu heizen. Warum dieser Umstieg problematisch sein kann.

Angesichts der stark steigenden Energiepreise und einer Versorgungsunsicherheit beim Erdgas setzen Augsburger Haushalte offenbar verstärkt auf Holz als Energiequelle für den Winter. Die Nachfrage nach Pellet-Anlagen ist - wie auch bei Wärmepumpen - seit Monaten hoch, doch auch Kaminöfen als Zusatzheizung werden verstärkt ins Spiel gebracht. Brennholzhändler, Kaminkehrer und Ofenbauer bemerken aktuell einen starken Anstieg bei der Nachfrage. Unproblematisch ist der Trend allerdings nicht.