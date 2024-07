Entscheidung zu Süchtigentreff: "Werden der Stadt auf die Finger schauen"

Versucht hat er es bis zuletzt. Noch um 4 Uhr morgens habe er am Donnerstag, dem Tag der Entscheidung, eine Mail an Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) geschickt, sagt Maximilian Philipp Walser. Doch es half nichts: Der Stadtrat beschloss etwa 14 Stunden später, was Walser und die von ihm mitinitiierte „Aktionsgemeinschaft Oberhausen“ seit Monaten zu verhindern versuchten: Der Süchtigentreff kommt künftig in St. Johannes unter. Auch Gegner des Vorhabens überraschte dies letztlich kaum noch – abgehakt ist das Thema für viele Bürger von Oberhausen damit aber längst nicht.

