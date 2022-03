Augsburg

Er hetzte in Augsburg gegen Muslime: Rechter Aktivist verurteilt

Plus Michael Stürzenberger ist in Augsburg wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Er hatte laut Urteil gegen Muslime gehetzt. Es ist für ihn nicht der erste Fall dieser Art.

Von Peter Richter

Er sieht sich als Aufklärer über den Islam, den politischen Islam, wie er betont. Michael Stürzenberger reist seit Jahren landauf, landab, um seine Warnungen vor den "Gefahren des Islams" unters Volk zu bringen. Was den 56-Jährigen, früher Pressesprecher der Münchner CSU, inzwischen aber auf vielen politischen Feldern am rechten Rand tätig, regelmäßig vor Gericht bringt. So jetzt in Augsburg. Der Vorwurf: Volksverhetzung. Und wie schon 2019 in München ist der vom Verfassungsschutz als islamfeindlich eingestufte Blogger abermals schuldig gesprochen worden.

