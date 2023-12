Augsburg

vor 47 Min.

Er ist Russe, sie Ukrainerin: Ein ungewöhnliches Paar erzählt von seiner Liebe

Plus Während der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine Menschenleben fordert, ist in Augsburg ein neues geboren. Das Besondere: Der Vater ist Russe, die Mutter Ukrainerin.

Von Ina Marks

Weit weg vom Kriegsgräuel begegneten sie sich das erste Mal in Oberhausen auf einem Balkon. Sie verliebten sich ineinander. Mark Zharkov ist Russe, Kseniia Zhytel Ukrainerin. Der 21-Jährige und die 27-Jährige sind aus unterschiedlichen Gründen aus ihren Heimatländern geflohen. In Augsburg haben sie ein neues Zuhause gefunden. Vor wenigen Wochen wurde ihre Tochter geboren. Die jungen Eltern erzählen, warum der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ihre Beziehung nicht beeinträchtigt und mit welchen Problemen sie dennoch zu kämpfen haben.

In dem karg eingerichteten Wohnzimmer kleben bunte Schmetterlinge an der weißen Wand. Die Sticker verleihen der kleinen Wohnung, in der die Familie jetzt noch mehr zusammenrücken muss, etwas Leichtigkeit. Zharkov und Zhytel sind beide noch jung, haben dafür aber schon viel durchgemacht. Auch grauenvolles. Kseniia Zhytel ist im März 2022 aus der Ukraine geflohen. Die Physiotherapeutin stammt aus Bachmut. Die schwer umkämpfte Stadt im Osten der Ukraine ist weitgehend zerstört. Mit fester Stimme erzählt die Ukrainerin, wie ihr kleiner Neffe beim Spielen im Garten von einer explodierenden Bombe getötet wurde. Wie ihre Tante bei einem Bombenangriff starb und die fassungslose Oma immer wieder ihre tote Tochter anschrie, sie solle doch endlich aufwachen. Wie die Großmutter ein halbes Jahr später vor lauter Stress einen tödlichen Herzinfarkt erlitt und ihr Bruder immer noch an der Front gegen die Russen kämpfen muss. Neben ihr auf der Couch im Wohnzimmer sitzt ein Russe. Es ist der Mann, den sie liebt.

