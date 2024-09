Erhebung: Finanzamt Augsburg zählt zu den langsamsten in Deutschland

Am Prinzregentenplatz dürften sie dieser Tage wieder gut zu tun haben. Etliche Steuererklärungen sind dort, beim Finanzamt Augsburg-Stadt, zuletzt eingetrudelt. Die offizielle Frist zur Abgabe der Einkommenssteuererklärung endete Anfang September. Nun gilt es, die Unterlagen zu bearbeiten – was in Augsburg allerdings offenbar länger dauert als andernorts. Einer Erhebung zufolge zählt das Finanzamt Augsburg-Stadt, was die durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Steuererklärung betrifft, zu den langsamsten in Deutschland.

Max Kramer