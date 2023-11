Augsburg

17:00 Uhr

Erholung am Lech: Das macht die Floßlände so besonders

Plus Das Projekt am Lech in Augsburg-Lechhausen hat lange auf sich warten lassen. Nun gibt es viel Zuspruch. Im Jahr 2024 stehen weitere Arbeiten an.

Der Lech in Augsburg war und ist Ausflugsziel für Spaziergänger und Radler. Am Fluss ist es noch schöner geworden. Der Stadtteil Lechhausen profitiert davon. Ein Teilstück am Lech nahe der Ulrichsbrücke entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren zur beliebten Adresse für Ausflügler. Lechhausen habe gewonnen, heißt es übereinstimmend. Allerdings war Geduld nötig. Die Umsetzung einer Vision hat viel länger gedauert als geplant. Anfangs hieß es, dass man bereits vor dem Jahr 2020 fertig sein wollte. Es kam anders. Vieles läuft gut, doch es gibt nach wie vor Verbesserungswünsche für den Flößerpark.

Familien steuern den Wasserspielplatz am Lech an

Der Flößerpark, auch Floßlände genannt, wird jedenfalls von Menschen aus dem Stadtteil gerne angesteuert. Sie nutzen die Freizeitmöglichkeiten. Bei Familien steht der Wasserspielplatz hoch im Kurs. Auswärtige kommen ebenfalls. Das Lokal Floßlände hat sich etabliert. Im Jahr 2024 werden weitere Schritte unternommen, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Die Barrierefreiheit spielt eine Rolle.

