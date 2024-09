Ermittlungen wegen unerlaubten Glücksspiels: Razzien in mehreren Bars

Ein groß angelegter Polizeieinsatz hat für Aufsehen in verschiedenen Teilen Augsburgs gesorgt. Nach Informationen unserer Redaktion durchsuchten Polizeibeamte am vergangenen Donnerstag unterschiedliche Bars und weitere Gastronomiebetriebe in der Jakobervorstadt, in Lechhausen und Oberhausen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, fanden die Razzien auf Antrag der Staatsanwaltschaft statt, die Durchsuchungsbeschlüsse seien „wegen des Veranstaltens von Unerlaubtem Glückspiel vollzogen“ worden. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. (jaka)