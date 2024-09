„Das ist die große Stärke der Augsburger Dult“

Am Jakobertor ist Rupert Reinhardt eine feste Größe. Immer, wenn Dult ist, hat der Verkäufer dort seinen Stand. Und das seit 37 Jahren. Eine lange Zeit, in der der 55-Jährige einige Veränderungen in der Augsburger Innenstadt mitbekommen hat. Mit Sorge beobachtet der Verkäufer die zunehmende Krise des Einzelhandels. Er erklärt, warum die Augsburger Dult in seinen Augen trotzdem erfolgreich bleibt und er gute Laune hat. So wie auch viele andere Händler und Besucher, die sich zum Auftakt der Herbstdult am Samstag die Stimmung durch den Regen nicht vermiesen lassen.

