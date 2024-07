Erste Bilanz nach Hochwasser: 2,5 Millionen Euro Schaden am Flughafen

Noch immer läuft im Spickelbad eine Pumpe, die Wasser aus dem Gebäude befördert. „Der Grundwasserspiegel ist noch immer so hoch, dass ansonsten die Gefahr von erneuter Überflutung des Technikraums nicht ausgeschlossen werden könnte“, heißt es seitens des Augsburger Sport- und Bäderamts. Auch das städtische Grünamt kämpft nach den unwetterartigen Regenfällen im Juni weiter mit den Nachwehen der Überflutungen und setzt auf ein länger andauerndes Provisorium zur Stromversorgung. Das Nachsorgezentrum in der Frischstraße muss in Teilen saniert werden, mit Folgen für Beschäftigte und Bewohner. Der Schaden am Augsburger Flughafen wurde bereits geschätzt: Er geht in die Millionen.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis