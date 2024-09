Tina Schüssler ist bei TV-Comeback an Stefan Raabs Seite

Es war eines der TV-Events dieses Jahres: die Rückkehr von Fernsehikone Stefan Raab im Rahmen der dritten Auflage des Show-Boxkampfes zwischen Raab und der früheren Weltmeisterin Regina Halmich am Samstagabend. Live mit dabei war auch die Diedorferin Tina Schüssler, selbst ehemalige Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K-1.

Dies war im Voraus aber nicht geplant, vielmehr brachte sie der Zufall dorthin. Eigentlich sollte die 50-Jährige, die mittlerweile eine Gesangskarriere gestartet hat, nur Teil des gebuchten Stuntteams rund um Influencerin Pamela Reif sein, welche vor dem Kampf an Seilen durch das Stadion flog. Deshalb verbrachte sie bereits die Tage vor dem Kampf in der Arena. Schnell sprach sich herum, wer Schüssler ist. Für die Kameraproben wurde sie dann vom Raab-Team als Regina-Halmich-Double in den Ring geholt, um mit Ringarzt Dr. Tim Kuchenbuch, der Raab doubelte, mehrere Runden Sparring zu machen.

Bei einer Besprechung vor dem Kampf entschied man dann, dass Raab noch jemand mit Profi-Erfahrung in seiner Ring-Ecke braucht. Da sei abermals ihr Name gefallen, so Schüssler, und Raab habe erfreut zugesagt. Er hatte sich drei Tage vorher schon mit Schüssler über Kampfsport unterhalten. Neben Schüssler waren auch Kuchenbuch und Olympia-Broze-Medaillen Gewinner Nelvie Tiafack in Raabs Team. Sie bandagierte ihm die Hände und gab ihm in den Pausen Wasser und Schultermassagen. „So viel zum Thema hautnah“, sagte Schüssler am Montag.

Tina Schüssler bei Raabs Boxkampf: „War sehr offen für Ratschläge“

Mit der Leistung des ehemaligen Fernsehmoderators zeigte sie sich zufrieden. „Es war zwar ein Showkampf, aber die beiden haben keine Rücksicht aufeinander genommen. Stefan hat sich wirklich gut gemacht“, erklärte Schüssler. In den Pausen zwischen den Runden stand sie ihm als Beraterin zur Seite. „Er war sehr offen für Ratschläge und hat versucht, das umzusetzen, was ich ihm gesagt habe“, so Schüssler. Einen Vorteil für Raab war auch, dass Schüssler seine Gegnerin noch aus aktiven Zeiten kannte und deshalb genau wusste, wie sie kämpft. Sie bezeichnete Halmich als „Ausdauermonster“. „Dafür war sie früher schon immer bekannt und das hat sich bis heute auch nicht geändert“, erklärte sie. Im Boxsport ist Schüssler auch nach ihrem Karriereende immer noch aktiv. Die gebürtige Augsburgerin ist Ringrichterin beim Bund Deutscher Berufsboxer und moderierte bereits Boxkämpfe auf DAZN. Nah am Ring mit dabei zu sein, gehört für sie also immer noch zum Alltag.