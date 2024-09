Exhibitionist belästigt Frau in Hochzoll

Ein unbekannter Mann hat sich am frühen Freitagabend in der Oberländer Straße in Hochzoll vor einer Frau entblößt. Laut Polizei trat der Exhibitionist gegen 18.45 Uhr in Sichtweite der 46-Jährigen und machte dabei an sich herum. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrrad.

So wird er beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, normale Statur, glatte, kurze, schwarze Haare, keinen Bart. Er trug eine kurze, schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Sonnenbrille und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323 - 2310 entgegen. (ina)